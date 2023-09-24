Após adutora romper, bairros de Vitória e Vila Velha podem ficar sem água

Rompimento de adutora deixou o cruzamento da Leitão da Silva com a Cezar Hilal alagado Crédito: João Brito

Conforme informações da assessoria da Cesan, os locais que podem ser atingidos pelo desabastecimento são:

VITÓRIA

Andorinhas

Bairro da Penha

Bairro de Lourdes

Barro Vermelho

Bento Ferreira

Bonfim

Conquista

Consolação

Cruzamento

Enseada do Suá

Forte São João

Fradinhos

Gurigica

Hospital da Polícia Militar (HPM)

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

Hospital Santa Rita de Cássia

Hospital Unimed Vitória (Cias)

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam)

Ilha de Santa Maria

Ilha do Boi

Ilha do Frade

Itararé

Jesus de Nazareth

Joana D'Arc

Maruípe

Monte Belo

Praia do Canto

Praia do Suá

Resistência

Romão

Santa Cecília

Santa Helena

Santa Lúcia

Santa Luiza

Santa Martha

Santos Dumont

São Benedito

São Cristóvão

Tabuazeiro

VILA VELHA

Alecrim

Alvorada

Argolas

Chácara do Conde

Cobi de Baixo

Cobi de Cima

Hospital Estadual de Vila Velha

Ilha das Flores

Paul

Sagrada Família

São Torquato

Sobre a inclusão de novos bairros na lista, inclusive de Vila Velha, a Cesan explicou que a Capital é abastecida por duas estações de tratamento de água, e uma delas também fornece água para o município. Para fazer os reparos necessários na Leitão da Silva, foi preciso paralisá-la temporariamente.

Ainda segundo a assessoria da companhia de saneamento, uma equipe está desde o início da manhã no local do rompimento para tentar identificar a causa do problema e conseguiu controlar o vazamento de água. A expectativa é que o reparo seja concluído até a noite deste domingo, mas a Cesan recomenda que a população economize água.

Mais cedo, pelo grande volume de água acumulado, também houve interrupções no trânsito.

O gerente de operações da Guarda Municipal, Brunno Xavier, contou que a corporação foi acionada pelo Ciodes por volta das 6h40 informando sobre o alagamento. Uma equipe foi deslocada para a região, onde se constatou, segundo ele, que a água havia tomado totalmente as pistas da Leitão da Silva, no sentido Cézar Hilal-Maruípe, e precisou ser feita a interdição completa até a altura da Avenida Rio Branco. A partir desse ponto, o trânsito está fluindo normalmente.