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Abastecimento

Após adutora romper, bairros de Vitória e Vila Velha podem ficar sem água

O rompimento da estrutura da Cesan provocou um grande vazamento e alagou as avenidas Cezar Hilal e Leitão da Silva; problema pode afetar fornecimento
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 set 2023 às 10:17

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 10:17

Rompimento de adutora deixou o cruzamento da Leitão da Silva com a Cezar Hilal alagado
Rompimento de adutora deixou o cruzamento da Leitão da Silva com a Cezar Hilal alagado Crédito: João Brito
Além do alagamento no cruzamento das avenidas Cezar Hilal e Leitão da Silva, o rompimento de uma adutora da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) neste domingo (24) pode deixar bairros de Vitória sem água. O abastecimento ficará comprometido sobretudo nos imóveis em que não houver reservatório. A princípio, a previsão era que o problema afetasse apenas comunidades da região do rompimento, mas a empresa atualizou a lista de locais afetados, incluindo também hospitais e bairros de Vila Velha
Conforme informações da assessoria da Cesan, os locais que podem ser atingidos pelo desabastecimento são:
VITÓRIA
  • Andorinhas
  • Bairro da Penha
  • Bairro de Lourdes
  • Barro Vermelho
  • Bento Ferreira
  • Bonfim
  • Conquista
  • Consolação
  • Cruzamento
  • Enseada do Suá
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Gurigica
  • Hospital da Polícia Militar (HPM)
  • Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
  • Hospital Santa Rita de Cássia
  • Hospital Unimed Vitória (Cias)
  • Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam)
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Boi
  • Ilha do Frade
  • Itararé
  • Jesus de Nazareth
  • Joana D'Arc
  • Maruípe
  • Monte Belo
  • Praia do Canto
  • Praia do Suá
  • Resistência
  • Romão
  • Santa Cecília
  • Santa Helena
  • Santa Lúcia
  • Santa Luiza
  • Santa Martha
  • Santos Dumont
  • São Benedito
  • São Cristóvão
  • Tabuazeiro
VILA VELHA
  • Alecrim
  • Alvorada
  • Argolas
  • Chácara do Conde
  • Cobi de Baixo
  • Cobi de Cima
  • Hospital Estadual de Vila Velha
  • Ilha das Flores
  • Paul
  • Sagrada Família
  • São Torquato
Sobre a inclusão de novos bairros na lista, inclusive de Vila Velha, a Cesan explicou que a Capital é abastecida por duas estações de tratamento de água, e uma delas também fornece água para o município. Para fazer os reparos necessários na Leitão da Silva, foi preciso paralisá-la temporariamente. 
Ainda segundo a assessoria da companhia de saneamento, uma equipe está desde o início da manhã no local do rompimento para tentar identificar a causa do problema e conseguiu controlar o vazamento de água. A expectativa é que o reparo seja concluído até a noite deste domingo, mas a Cesan recomenda que a população economize água.
Mais cedo, pelo grande volume de água acumulado, também houve interrupções no trânsito.
O gerente de operações da Guarda Municipal, Brunno Xavier, contou que a corporação foi acionada pelo Ciodes por volta das 6h40 informando sobre o alagamento. Uma equipe foi deslocada para a região, onde se constatou, segundo ele, que a água havia tomado totalmente as pistas da Leitão da Silva, no sentido Cézar Hilal-Maruípe, e precisou ser feita a interdição completa até a altura da Avenida Rio Branco. A partir desse ponto, o trânsito está fluindo normalmente. 
No sentido Cezar Hilal-Avenida Vitória, o trânsito está apenas em uma faixa, enquanto na direção do bairro Bento Ferreira não precisou de interrupção do tráfego. Brunno Xavier assegurou que, mesmo com o escoamento da água, os agentes de trânsito vão permanecer no local durante as intervenções que a Cesan terá que fazer na região.

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