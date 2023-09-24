Após adutora romper, bairros de Vitória e Vila Velha podem ficar sem água

Além do alagamento no cruzamento das avenidas Cezar Hilal e Leitão da Silva, o rompimento de uma adutora da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) neste domingo (24) pode deixar bairros de Vitória sem água. O abastecimento ficará comprometido sobretudo nos imóveis em que não houver reservatório. A princípio, a previsão era que o problema afetasse apenas comunidades da região do rompimento, mas a empresa atualizou a lista de locais afetados, incluindo também hospitais e bairros de Vila Velha.
Conforme informações da assessoria da Cesan, os locais que podem ser atingidos pelo desabastecimento são:
VITÓRIA
- Andorinhas
- Bairro da Penha
- Bairro de Lourdes
- Barro Vermelho
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Conquista
- Consolação
- Cruzamento
- Enseada do Suá
- Forte São João
- Fradinhos
- Gurigica
- Hospital da Polícia Militar (HPM)
- Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
- Hospital Santa Rita de Cássia
- Hospital Unimed Vitória (Cias)
- Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam)
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Boi
- Ilha do Frade
- Itararé
- Jesus de Nazareth
- Joana D'Arc
- Maruípe
- Monte Belo
- Praia do Canto
- Praia do Suá
- Resistência
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luiza
- Santa Martha
- Santos Dumont
- São Benedito
- São Cristóvão
- Tabuazeiro
VILA VELHA
- Alecrim
- Alvorada
- Argolas
- Chácara do Conde
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Hospital Estadual de Vila Velha
- Ilha das Flores
- Paul
- Sagrada Família
- São Torquato
Sobre a inclusão de novos bairros na lista, inclusive de Vila Velha, a Cesan explicou que a Capital é abastecida por duas estações de tratamento de água, e uma delas também fornece água para o município. Para fazer os reparos necessários na Leitão da Silva, foi preciso paralisá-la temporariamente.
Ainda segundo a assessoria da companhia de saneamento, uma equipe está desde o início da manhã no local do rompimento para tentar identificar a causa do problema e conseguiu controlar o vazamento de água. A expectativa é que o reparo seja concluído até a noite deste domingo, mas a Cesan recomenda que a população economize água.
Mais cedo, pelo grande volume de água acumulado, também houve interrupções no trânsito.
O gerente de operações da Guarda Municipal, Brunno Xavier, contou que a corporação foi acionada pelo Ciodes por volta das 6h40 informando sobre o alagamento. Uma equipe foi deslocada para a região, onde se constatou, segundo ele, que a água havia tomado totalmente as pistas da Leitão da Silva, no sentido Cézar Hilal-Maruípe, e precisou ser feita a interdição completa até a altura da Avenida Rio Branco. A partir desse ponto, o trânsito está fluindo normalmente.
No sentido Cezar Hilal-Avenida Vitória, o trânsito está apenas em uma faixa, enquanto na direção do bairro Bento Ferreira não precisou de interrupção do tráfego. Brunno Xavier assegurou que, mesmo com o escoamento da água, os agentes de trânsito vão permanecer no local durante as intervenções que a Cesan terá que fazer na região.