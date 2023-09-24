Adutora da Cesan rompe, provoca alagamento e fecha trânsito em Vitória

O gerente de operações da Guarda Municipal, Brunno Xavier, contou que a corporação foi acionada pelo Ciodes por volta das 6h40 informando sobre o alagamento. Uma equipe foi deslocada para a região, onde se constatou, segundo ele, que a água havia tomado totalmente as pistas da Leitão da Silva, no sentido Cézar Hilal-Maruípe, e precisou ser feita a interdição completa até a altura da Avenida Rio Branco. A partir desse ponto, o trânsito fluiu normalmente.

No sentido Cezar Hilal-Avenida Vitória, o trânsito ficou apenas em uma faixa, enquanto na direção do bairro Bento Ferreira não precisou de interrupção do tráfego.

Adutora da Cesan rompe e provoca alagamento no cruzamento das avenidas Cezar Hilal e Leitão da Silva Crédito: João Brito

Brunno Xavier disse que a mobilidade está garantida, com apenas pequenos pontos de retenção, mas sem engarrafamentos. "A situação não está pior porque é domingo. Se fosse durante a semana, seria um caos", observou. O volume de água foi tão grande, conforme destacou o gerente, que levantou até o gramado.

A assessoria da Cesan foi procurada para informar sobre os motivos para o rompimento e as providências que estão sendo adotadas. Por enquanto, a empresa não conseguiu identificar as causas da ruptura da adutora, mas ressaltou que uma equipe esteve no local para os reparos.

Novamente procurada pela reportagem nesta segunda-feira (25), a Cesan informou que a causa do rompimento continua sendo apurada. Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento, o rompimento não tem relação com a paralisação no fornecimento que ocorreu no sábado (23).

A Cesan acrescentou que alguns bairros, inclusive de Vila Velha, podem ser afetados com falta de água, caso não tenham reservatórios no imóvel. São eles:

VITÓRIA

Andorinhas

Bairro da Penha

Bairro de Lourdes

Barro Vermelho

Bento Ferreira

Bonfim

Conquista

Consolação

Cruzamento

Enseada do Suá

Forte São João

Fradinhos

Gurigica

Hospital da Polícia Militar (HPM)

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

Hospital Santa Rita de Cássia

Hospital Unimed Vitória (Cias)

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam)

Ilha de Santa Maria

Ilha do Boi

Ilha do Frade

Itararé

Jesus de Nazareth

Joana D'Arc

Maruípe

Monte Belo

Praia do Canto

Praia do Suá

Resistência

Romão

Santa Cecília

Santa Helena

Santa Lúcia

Santa Luiza

Santa Martha

Santos Dumont

São Benedito

São Cristóvão

Tabuazeiro

VILA VELHA

Alecrim

Alvorada

Argolas

Chácara do Conde

Cobi de Baixo

Cobi de Cima

Hospital Estadual de Vila Velha

Ilha das Flores

Paul

Sagrada Família

São Torquato

O gerente da Guarda Municipal afirmou que a equipe da companhia de saneamento que está no local já conseguiu controlar o vazamento, mas a região ainda está alagada. Brunno Xavier assegurou que, mesmo com o escoamento da água, os agentes de trânsito vão permanecer no local durante as intervenções que a Cesan terá que fazer na região.