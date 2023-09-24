Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leitão da Silva x Cezar Hilal

Adutora da Cesan rompe, provoca alagamento e fecha trânsito em Vitória

A causa do grande vazamento está sendo investigada; agentes da Guarda Municipal estão na região para orientar motoristas
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 set 2023 às 08:49

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 08:49

Uma adutora da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) rompeu neste domingo (24) e provocou um enorme alagamento no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Cezar Hilal, em Vitória. O trânsito precisou ser totalmente interrompido em um trecho. A Guarda Municipal esteve no local para orientar os motoristas. Veja vídeo acima feito pelo repórter João Brito.
O gerente de operações da Guarda Municipal, Brunno Xavier, contou que a corporação foi acionada pelo Ciodes por volta das 6h40 informando sobre o alagamento. Uma equipe foi deslocada para a região, onde se constatou, segundo ele, que a água havia tomado totalmente as pistas da Leitão da Silva, no sentido Cézar Hilal-Maruípe, e precisou ser feita a interdição completa até a altura da Avenida Rio Branco. A partir desse ponto, o trânsito fluiu normalmente. 
No sentido Cezar Hilal-Avenida Vitória, o trânsito ficou apenas em uma faixa, enquanto na direção do bairro Bento Ferreira não precisou de interrupção do tráfego.
Adutora da Cesan rompe e provoca alagamento no cruzamento das avenidas Cezar Hilal e Leitão da Silva
Adutora da Cesan rompe e provoca alagamento no cruzamento das avenidas Cezar Hilal e Leitão da Silva Crédito: João Brito
Brunno Xavier disse que a mobilidade está garantida, com apenas pequenos pontos de retenção, mas sem engarrafamentos. "A situação não está pior porque é domingo. Se fosse durante a semana, seria um caos", observou. O volume de água foi tão grande, conforme destacou o gerente, que levantou até o gramado. 
A assessoria da Cesan foi procurada para informar sobre os motivos para o rompimento e as providências que estão sendo adotadas. Por enquanto, a empresa não conseguiu identificar as causas da ruptura da adutora, mas ressaltou que uma equipe esteve no local para os reparos. 
Novamente procurada pela reportagem nesta segunda-feira (25), a Cesan informou que a causa do rompimento continua sendo apurada. Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento, o rompimento não tem relação com a paralisação no fornecimento que ocorreu no sábado (23).
A Cesan acrescentou que alguns bairros, inclusive de Vila Velha, podem ser afetados com falta de água, caso não tenham reservatórios no imóvel. São eles:
VITÓRIA
  • Andorinhas
  • Bairro da Penha
  • Bairro de Lourdes
  • Barro Vermelho
  • Bento Ferreira
  • Bonfim
  • Conquista
  • Consolação
  • Cruzamento
  • Enseada do Suá
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Gurigica
  • Hospital da Polícia Militar (HPM)
  • Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
  • Hospital Santa Rita de Cássia
  • Hospital Unimed Vitória (Cias)
  • Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam)
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Boi
  • Ilha do Frade
  • Itararé
  • Jesus de Nazareth
  • Joana D'Arc
  • Maruípe
  • Monte Belo
  • Praia do Canto
  • Praia do Suá
  • Resistência
  • Romão
  • Santa Cecília
  • Santa Helena
  • Santa Lúcia
  • Santa Luiza
  • Santa Martha
  • Santos Dumont
  • São Benedito
  • São Cristóvão
  • Tabuazeiro
VILA VELHA
  • Alecrim
  • Alvorada
  • Argolas
  • Chácara do Conde
  • Cobi de Baixo
  • Cobi de Cima
  • Hospital Estadual de Vila Velha
  • Ilha das Flores
  • Paul
  • Sagrada Família
  • São Torquato
O gerente da Guarda Municipal afirmou que a equipe da companhia de saneamento que está no local já conseguiu controlar o vazamento, mas a região ainda está alagada. Brunno Xavier assegurou que, mesmo com o escoamento da água, os agentes de trânsito vão permanecer no local durante as intervenções que a Cesan terá que fazer na região. 

Atualização

25/09/2023 - 9:28
Procurada novamente nesta segunda-feira (25), a Cesan informou que a causa do rompimento da adutora ainda é investigado pela companhia. O texto foi atualizado.

Veja Também

Domingo no ES será de sol forte e rajadas de vento no litoral. Confira a previsão

Quem é o empresário capixaba preso após atacar STF nas redes sociais

Acidente deixa cinco pessoas feridas na BR 262 em Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Cezar Hilal guarda municipal Vitória (ES) Cesan Avenida Leitão da Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados