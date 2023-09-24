Adutora da Cesan rompe, provoca alagamento e fecha trânsito em Vitória

Uma adutora da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) rompeu neste domingo (24) e provocou um enorme alagamento no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Cezar Hilal, em Vitória. O trânsito precisou ser totalmente interrompido em um trecho. A Guarda Municipal esteve no local para orientar os motoristas. Veja vídeo acima feito pelo repórter João Brito.
O gerente de operações da Guarda Municipal, Brunno Xavier, contou que a corporação foi acionada pelo Ciodes por volta das 6h40 informando sobre o alagamento. Uma equipe foi deslocada para a região, onde se constatou, segundo ele, que a água havia tomado totalmente as pistas da Leitão da Silva, no sentido Cézar Hilal-Maruípe, e precisou ser feita a interdição completa até a altura da Avenida Rio Branco. A partir desse ponto, o trânsito fluiu normalmente.
No sentido Cezar Hilal-Avenida Vitória, o trânsito ficou apenas em uma faixa, enquanto na direção do bairro Bento Ferreira não precisou de interrupção do tráfego.
Brunno Xavier disse que a mobilidade está garantida, com apenas pequenos pontos de retenção, mas sem engarrafamentos. "A situação não está pior porque é domingo. Se fosse durante a semana, seria um caos", observou. O volume de água foi tão grande, conforme destacou o gerente, que levantou até o gramado.
A assessoria da Cesan foi procurada para informar sobre os motivos para o rompimento e as providências que estão sendo adotadas. Por enquanto, a empresa não conseguiu identificar as causas da ruptura da adutora, mas ressaltou que uma equipe esteve no local para os reparos.
Novamente procurada pela reportagem nesta segunda-feira (25), a Cesan informou que a causa do rompimento continua sendo apurada. Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento, o rompimento não tem relação com a paralisação no fornecimento que ocorreu no sábado (23).
A Cesan acrescentou que alguns bairros, inclusive de Vila Velha, podem ser afetados com falta de água, caso não tenham reservatórios no imóvel. São eles:
VITÓRIA
- Andorinhas
- Bairro da Penha
- Bairro de Lourdes
- Barro Vermelho
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Conquista
- Consolação
- Cruzamento
- Enseada do Suá
- Forte São João
- Fradinhos
- Gurigica
- Hospital da Polícia Militar (HPM)
- Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
- Hospital Santa Rita de Cássia
- Hospital Unimed Vitória (Cias)
- Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam)
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Boi
- Ilha do Frade
- Itararé
- Jesus de Nazareth
- Joana D'Arc
- Maruípe
- Monte Belo
- Praia do Canto
- Praia do Suá
- Resistência
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luiza
- Santa Martha
- Santos Dumont
- São Benedito
- São Cristóvão
- Tabuazeiro
VILA VELHA
- Alecrim
- Alvorada
- Argolas
- Chácara do Conde
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Hospital Estadual de Vila Velha
- Ilha das Flores
- Paul
- Sagrada Família
- São Torquato
O gerente da Guarda Municipal afirmou que a equipe da companhia de saneamento que está no local já conseguiu controlar o vazamento, mas a região ainda está alagada. Brunno Xavier assegurou que, mesmo com o escoamento da água, os agentes de trânsito vão permanecer no local durante as intervenções que a Cesan terá que fazer na região.
Atualização
25/09/2023 - 9:28
Procurada novamente nesta segunda-feira (25), a Cesan informou que a causa do rompimento da adutora ainda é investigado pela companhia. O texto foi atualizado.