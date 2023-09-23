Acidente deixa cinco pessoas feridas na BR 262 em Domingos Martins

Um acidente de trânsito deixou cinco pessoas feridas na BR 262, em Domingos Martins, na noite de sexta-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as colisões envolveram quatro veículos, sendo que três vítimas foram socorridas em estado grave, e outras duas tiveram ferimentos leves.

A dinâmica do acidente não foi revelada oficialmente, e, apesar da informação da PRF sobre a quantidade de veículos envolvidos, testemunhas relataram à reportagem que só viram três veículos. Ainda segundo esses motoristas que presenciaram o acidente, um Volkswagen Gol de cor preta — que seguia no sentido Vitória — teria invadido a contramão no quilômetro 31 da rodovia, colidindo com um Fiat Argo de cor vermelha — que estava no sentido Domingos Martins. O outro veículo envolvido seria um Chevrolet Astra de cor prata, que também seguia na mesma direção do Argo, e acabou colidindo contra os demais automóveis.