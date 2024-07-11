Cavalos são flagrados correndo no meio de rodovia do Sul do ES

O registro foi feito pelo Paulo Sérgio Dorrigo Leite, que estava de carro atrás dos animais. Ele contou que acompanhou os cavalos entre o ponto chamado Curva da Lagoa, até próximo a um moinho. “Enviei para servir de alerta mesmo. Estão acontecendo muitos acidentes devido aos animais soltos”, alertou Paulo Sérgio.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber se houve algum chamado informando o fato, mas a corporação disse que a responsabilidade de recolhimento é das prefeituras municipais. A Prefeitura de Cacheiro de Itapemirim disse que a Gerência de Bem Estar Animal foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e uma equipe foi local. Porém, os animais não foram localizados.