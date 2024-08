Eleições 2024

Casteglione é confirmado candidato em Cachoeiro, mas sem vice definido

Convenção realizada nesta quinta-feira (1º) oficializou candidatura da federação formada pelos partidos PT, PV e PCdoB na disputa majoritária no município do Sul do Estado

Carlos Casteglione teve candidatura a prefeito confirmada em convenção.

Carlos Casteglione (PT), ex-subsecretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda do governo do Estado, confirmou sua candidatura a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, durante convenção partidária realizada na noite desta quinta-feira (1º).

A confirmação da chapa majoritária do PT, legenda que está federada com os partidos PCdoB e PV (Federação Brasil da Esperança), aconteceu sem a apresentação do nome do candidato a vice-prefeito que irá compor a disputa com Casteglione. Conforme o petista, as discussões relacionadas ao posto ainda estão sendo finalizadas.

Importante destacar que o prazo para realização de convenções para apresentar os candidatos a prefeito, vice e vereadores no pleito deste ano termina na próxima segunda-feira (5), conforme o calendário aprovado pela Justiça Eleitoral. Já os registros de candidaturas poderão ser feitos até 15 de agosto.

O agora candidato destacou que a convenção que confirmou sua candidatura nesta quinta-feira foi "mais um passo rumo ao envolvimento gradativo da militância, das lideranças populares de muitos setores da sociedade e do povo, para concretizar o desejo coletivo de voltar a governar o município".

A candidatura de Casteglione conta, até o momento, com apoio das legendas Rede e Psol, que também estão federadas desde 2022. O ex-secretário é aliado do governo do Estado, que tem pré-candidatura "lançada" no município.

O PSB, partido do governador Renato Casagrande, deve apostar na ex-secretária de Obras da cidade, Lorena Vasques, pré-candidata a prefeita, para seguir no comando do Executivo municipal. Com isso, a expectativa é que Casteglione construa sua campanha sem o apoio declarado do Palácio Anchieta.

