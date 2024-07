Eleições 2024

Léo Camargo anuncia empresário como vice na disputa em Cachoeiro

Em chapa puro-sangue, pré-candidato do PL pretende apostar no lema "Deus, pátria e família" para tentar se eleger chefe do Executivo municipal cachoeirense

O vereador Léo Camargo (PL), de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, anunciou o nome que irá compor chapa majoritária com ele na disputa pelo Executivo municipal nas eleições deste ano. O escolhido foi o empresário Rodolfo Sabino, da mesma legenda do parlamentar.

Com isso, a chapa lançada pelo partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro na "Capital secreta do mundo" será puro-sangue, com dois representantes da mesma legenda integrando a composição. Na base de apoio, até o momento, a pré-candidatura de Léo Camargo, que será oficializada em convenção realizada no próximo dia 3, conta apenas com o PRTB.

Conforme conteúdo divulgado pelo próprio parlamentar, sua candidatura deverá apostar nas bandeiras defendidas por seu partido e por adeptos do bolsonarismo. O mote "Deus, pátria, família e liberdade" vai nortear, de acordo com o pré-candidato, sua jornada em busca de se tornar prefeito da cidade.

O acordo (a composição da chapa) tem como objetivo o crescimento econômico de nosso município, abrangendo agricultura, indústria e comércio, áreas onde o PL tem um histórico de luta Léo Camargo • Vereador de Cachoeiro de Itapemirim e pré-candidato a prefeito do município

As costuras para chegar ao nome de Rodolfo teriam acontecido com a participação do presidente municipal do PL, o deputado estadual Wellington Callegari.

