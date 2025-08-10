Homem é preso por tráfico de drogas em Guaçuí Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um homem de 26 anos foi detido após ter sido flagrado com drogas na madrugada deste domingo (10), no bairro Vale do Sol, em Guaçuí, na região do Caparaó, no Espírito Santo. Com ele também foram apreendidos dinheiro e materiais usados no preparo e desdobramento de entorpecentes. Após ser encaminhado para a delegacia, ele assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de entorpecentes para consumo próprio, e foi liberado.



De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h. Durante patrulhamento motorizado, a equipe abordou um homem que apresentou comportamento suspeito ao perceber a aproximação policial. Na busca pessoal, foram encontrados sete papelotes de cocaína, R$ 102 em dinheiro, um celular e um molho de chaves.