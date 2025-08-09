Câmera flagra momento em que dois carros batem de frente em Linhares

Dois carros bateram de frente em uma estrada do bairro Povoação, Linhares. Um homem e uma mulher ficaram feridos. Eles estavam no mesmoveículo. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento da batida (vídeo acima). O caso aconteceu no início da noite de sexta-feira (8).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, e ao chegar no local, confirmou se tratar de uma colisão entre um Gol e uma Parati. Pessoas próximas ao local ajudaram a resgatar as vítimas. Os militares iniciaram os primeiros socorros, mas logo a equipe do Samu chegou ao local e ficou responsável pela ocorrência.