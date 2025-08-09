Passageiro de moto por aplicativo rouba carro após sofrer acidente

Um passageiro de moto por aplicativo estava sendo conduzido por um motociclista, quando a motocicleta em que estavam se envolveu em um acidente com um carro. Após a batida, o passageiro, de 28 anos, roubou o automóvel envolvido e fugiu. O caso aconteceu na manhã deste sábado (9), no bairro Beira-Rio, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.

A Polícia Militar informou que, de acordo com relatos, o suspeito conduziu o carro em alta velocidade. Os militares realizaram buscas e localizaram o automóvel nas proximidades da rodoviária do município. Ele foi abordado e conduzido à delegacia. O veículo foi recuperado e restituído ao proprietário. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade do acidente, nem sobre o estado de saúde das vítimas.