Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio

Uma casa no bairro São Vicente foi demolida nesta quarta-feira (15) pela prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, após o imóvel apresentar risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil do município, a residência ameaçava cair e danificar outras próximas, além de um posto de saúde também perto.
A Defesa Civil de Afonso Cláudio informou que o imóvel apresentava rachaduras, instabilidade do solo pelo excesso de umidade e comprometimento da fundação. Após uma visita técnica no dia 31 de março deste ano, o local foi interditado.
Um casal vivia na residência, e, segundo o órgão, hoje está morando em outra residência na cidade e inscritos para recebimento de moradia popular junto à Secretaria de Assistência Social da prefeitura.