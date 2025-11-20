Carro derruba poste e interdita trecho da Lindenberg em Vila Velha

Um carro derrubou um poste na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, e interdita um trecho da via na manhã desta quinta-feira (20), na altura de Alvorada, sentido Segunda Ponte. O acidente ocorreu durante a madrugada. Por conta do bloqueio, o trânsito foi desviado para dentro do bairro. Não há informações sobre feridos.

A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que o veículo atingiu um semáforo e um dos postes, que caiu na avenida. O carro envolvido foi retirado do local por volta das 7h30, mas equipes da Prefeitura de Vila Velha ainda realizavam o trabalho de limpeza para remover partes do automóvel que ficaram na pista. Técnicos da EDP e de empresas de internet também atuam na região para substituir a estrutura derrubada e reorganizar a fiação.