Carro capota após colisão com caminhão em Aracruz

Um acidente registrado na tarde desta sexta-feira (7) deixou uma pessoa ferida na BR 101, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu quando o caminhoneiro tentou cruzar a rodovia para acessar uma lanchonete no lado oposto.

Nesse momento, o carro que trafegava pela pista principal colidiu lateralmente com o caminhão. Com o impacto, o condutor do veículo menor perdeu o controle da direção e capotou sobre a pista. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares.