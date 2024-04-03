Carro bate em veículos estacionados e quase acerta pedestres em Castelo

Um acidente assustou moradores de Castelo, no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (3). Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o Ford EcoSport tenta ultrapassar o Fiat Strada à frente, bate em uma moto e um carro estacionados. Nas imagens, é possível ver que, por pouco, pedestres não foram atingidos.
A Polícia Militar informou que a guarnição esteve no local e foi informada que um veículo trafegava pela Avenida Nossa Senhora da Penha, quando bateu em uma moto e em outro carro que estavam estacionados. Segundo a corporação, o condutor envolvido apresentou habilitação, além da situação legal da documentação do veículo, não sendo verificado crime de trânsito.
A PMES informou ainda que nenhuma vítima foi identificada, por isso as partes foram orientadas a registrar o boletim online. As causas do acidente são desconhecidas.