Carro bate em veículos estacionados e quase acerta pedestres em Castelo

A Polícia Militar informou que a guarnição esteve no local e foi informada que um veículo trafegava pela Avenida Nossa Senhora da Penha, quando bateu em uma moto e em outro carro que estavam estacionados. Segundo a corporação, o condutor envolvido apresentou habilitação, além da situação legal da documentação do veículo, não sendo verificado crime de trânsito.