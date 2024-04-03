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Abastecimento ruim

“Não sei o que fazer”: moradores de Itapemirim reclamam de água turva nas torneiras

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), o problema está relacionado ao excesso de chuvas na região nas últimas semanas
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

03 abr 2024 às 17:34

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 17:34

Vídeos feitos por moradores de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mostram a água chegando às torneiras completamente turva. Segundo os usuários, o problema ocorre desde a última semana e piorou na última segunda-feira (1).
"Já não sei mais o que fazer, pois não dá para fazer mais nada com essa água [...] As roupas ficaram todas manchadas. Água para beber ou compra, ou pega de poço"
Aline Marques - Ajudante de cozinha
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itapemirim, responsável pelo abastecimento na região, informou que o problema se deve ao excesso de chuvas na região nas últimas semanas. Segundo a autarquia, com a cheia dos rios, a água foi arrastando resíduos sólidos nas margens ao longo do caminho, dificultando o tratamento.
“Devido às últimas chuvas torrenciais caídas na nossa região, nós tivemos uma elevação do índice de turbidez e de metais em nossos mananciais, o que dificulta a tratabilidade dos nossos sistemas. Outro fator agravante nessa situação é que o deságue do manancial que abastece a região de Itaoca e Itaipava, que é o Rio Novo, está com seu deságue obstruído, o que inunda o Vale do Orobó e, consequentemente, trazer mais dificuldades ao tratamento”, informaram.
O Saae informou que, como forma de amenizar a situação, o sistema está trabalhando com vazões reduzidas. “Nossas equipes estão adequando o tratamento para que a gente consiga corrigir essas anomalias e não identificarmos aspectos físicos e visuais desagradáveis na água tratada”, apontaram.
A autarquia pede ainda que a população economize durante esse período, já que, por estarem trabalhando com vazões reduzidas, consequentemente a oferta também será reduzida. O problema foi identificado em localidades de Itapemirim e Marataízes
Questionado, o Saae informou que ainda não há uma previsão de quando a situação foi resolvida vai ser resolvido. 

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