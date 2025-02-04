Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Anchieta

Atenção! Tombamento de veículo na BR-101 ES.



Um tombamento de veículo foi registrado por volta das 12h no km 369 da BR-101 ES, sentido decrescente.

Acidente sem vítima.

A faixa decrescente está interditada.

PRF no local.

Dirijam com atenção e reduzam a velocidade. pic.twitter.com/N9Y2iIWlKW