Carreta passa por cima de moto e condutor escapa por pouco em Cachoeiro

O acidente foi flagrado por volta de 19h por câmeras de segurança de um estabelecimento na avenida. As imagens mostram quando a carreta segue na via sentido bairro Coramara, e em certo momento o motociclista passa pela calçada ao lado do veículo. Ele se desequilibra e cai após a moto ser atingida pela carreta, e o motorista segue viagem, sem parar. Após a colisão e o atropelamento da moto, o motociclista levanta e sai andando.