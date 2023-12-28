Uma aposta feita em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, acertou cinco das seis dezenas no concurso 3039 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (2). O jogo faturou R$ 45.932,28.





Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 135 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (4). Os números sorteados foram: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58.





A aposta vencedora do Espírito Santo foi do tipo simples, com a escolha de seis dezenas, feita de forma presencial.





Ao todo, 86 apostas em todo o país acertaram cinco números e receberam R$ 45.932,28 cada uma. Outras 6.332 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 1.028,31 cada uma.