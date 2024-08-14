Candidata do PT em São Mateus anuncia servidor público evangélico como vice

A Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) decidiu quem será o companheiro de Zenilza Pauli (PT) na disputa pela Prefeitura de São Mateus. Márcio Carteiro é servidor dos Correios há 17 anos e, agora, desincompatibilizado do cargo, é pré-candidato a vice-prefeito, também pelo PT, oficializando a chapa puro-sangue do partido.
Filiado à legenda há cerca de dois anos, Márcio disputou uma única eleição anteriormente: em 2020, quando tentou, sem sucesso, se eleger vereador pelo Rede. Natural de Colatina e morador de São Mateus há 21 anos, o servidor é militante da esquerda, progressista e evangélico. Márcio também é casado, pai e avô.
Em vídeo publicado nas redes sociais, a petista candidata a prefeita disse que seu companheiro representa bem os servidores públicos federais e a comunidade evangélica. “Vamos juntos construindo um projeto político das coletividades para a sociedade”, escreveu Zenilza.
De acordo com a assessoria da candidata, o registro da candidatura está sendo finalizado e, em breve, estará disponível no sistema da Justiça Eleitoral. Além da chapa majoritária, a Federação também lançou uma chapa proporcional para as Eleições 2024. São 12 pré-candidatos a vereadores, sendo 6 do PT, 3 do PV e 3 do PCdoB.