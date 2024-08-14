Candidata do PT em São Mateus anuncia servidor público evangélico como vice

Zenilza Pauli e Márcio Carteiro buscam comando de São Mateus pela Federação Brasil da Esperança.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a petista candidata a prefeita disse que seu companheiro representa bem os servidores públicos federais e a comunidade evangélica. “Vamos juntos construindo um projeto político das coletividades para a sociedade”, escreveu Zenilza.