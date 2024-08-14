Republicanos celebra registro de candidatura à prefeitura de São Mateus

De acordo com o presidente do diretório municipal do Rede, Marcos Antonio Vieira de Jesus, a decisão foi tomada de maneira conjunta e tem como objetivo “unir os partidos em prol do município”. Segundo ele, uma grande quantidade de candidatos acaba sendo prejudicial ao pleito. O evento de oficialização do registro das chapas acontecerá no espaço De Angeli, em São Mateus.