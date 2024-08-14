Republicanos celebra registro de candidatura à prefeitura de São Mateus

A aliança entre os partidos Republicanos e Rede alterou o cenário político de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Com o enlace, Ferreira Júnior (Rede), que era pré-candidato a prefeito, passa a ocupar a vaga de vice na chapa encabeçada por Carlinhos Lyrio (Republicanos). A decisão foi tomada com outros aliados e será oficializada nesta quinta-feira (15) com o registro da candidatura no sistema da Justiça Eleitoral.
No último dia do prazo para registrar os candidatos que aparecerão nas urnas em outubro deste ano, além das chapas majoritária e proporcional, também será homologada a coligação que apoia a candidatura do radialista e ex-deputado estadual, Lyrio. O acordo também tirou da corrida eleitoral de 2024 Paulo Fundão (União Brasil) e Clebson Bazoni (PSDB), que até então eram pré-candidatos à prefeitura .
Desde a pré-campanha, já havia no município um grupo formado por oito partidos - União Brasil, PSB, PSD, Cidadania, DC, PSDB, Rede e MDB - para apoiar a candidatura de Amadeu Boroto (MDB). No entanto, o emedebista está inelegível e não conseguiu reverter a situação perante à Justiça Eleitoral, o que levou ao novo arranjo dos aliados, intitulado “Corrigindo o passado, planejando o futuro”.
De acordo com o presidente do diretório municipal do Rede, Marcos Antonio Vieira de Jesus, a decisão foi tomada de maneira conjunta e tem como objetivo “unir os partidos em prol do município”. Segundo ele, uma grande quantidade de candidatos acaba sendo prejudicial ao pleito. O evento de oficialização do registro das chapas acontecerá no espaço De Angeli, em São Mateus.