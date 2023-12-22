Caminhão tomba às margens da BR 101 em Anchieta

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões. No Espírito Santo, duas apostas, de Guarapari e Linhares, acertaram a quina e vão receber, cada, R$ 47.258,21.
As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Um adolescente de 17 anos, que tinha dois mandados de busca e apreensão em aberto, foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (04), no bairro São Benedito, em Vitória. O jovem foi reconhecido dentro de um carro de transporte de aplicativo.
Segundo a PM, o adolescente também é suspeito de participação em ataques armados na região de Goiabeiras relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Em um desses casos, quatro pessoas foram baleadas. A corporação não divulgou detalhes sobre os mandados de busca e apreensão.
O veículo em que o adolescente estava foi seguido pela Patrulha de Aglomerados da 6ª Companhia do 1º Batalhão até o momento em que ele desembarcou. Em seguida, os militares realizaram a abordagem e cumpriram os mandados.
O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Um incêndio atingiu uma área de vegetação que fica no terreno da antiga casa de festas Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, nesta terça-feira (4).
Um vídeo (veja acima) mostra uma densa coluna de fumaça saindo do local, onde ainda há entulhos da demolição do antigo estabelecimento. A área está destinada à construção de um condomínio de luxo, projeto anunciado em julho de 2022.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e controlou as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um condomínio e a um posto de combustíveis e assustou moradores do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (4).
Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes atuaram por cerca de uma hora para controlar as chamas, priorizando a área de maior risco devido à proximidade do condomínio e do posto de combustíveis. Em seguida, o fogo avançou para uma ribanceira de difícil acesso, o que dificultou a operação, mas foi controlado pela corporação.
De acordo com os bombeiros, o tempo seco e os ventos fortes favoreceram a propagação das chamas. Ainda não há estimativa da área atingida. (Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta)
Um homem de 48 anos foi preso na tarde de segunda-feira (3), suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 75 anos, no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele também rompeu a mangueira de uma botija de gás, provocando um vazamento na residência.
Aos policiais, a idosa contou que sofre agressões e ameaças frequentes do filho e que precisou se abrigar na casa de vizinhos. Ao chegarem ao imóvel, os militares sentiram um forte cheiro de gás e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os procedimentos de segurança e eliminou o risco de explosão.
O suspeito foi localizado na residência e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por injúria real e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de matar o próprio tio a facadas no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (4). Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o aposentado de 67 anos, identificado como Djair Benedito Nogueira, dormia quando foi atacado. O suspeito teria problemas relacionados ao uso de drogas e costumava pedir dinheiro emprestado ao tio.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito negou o crime e afirmou que havia saído para comprar pão. Ao retornar, disse ter encontrado a porta da casa aberta e o tio já morto. Segundo ele, o autor seria um homem em situação de rua. A versão, no entanto, levantou suspeitas dos militares porque não havia indícios de que o suspeito tivesse comprado pão, e os policiais encontraram vestígios de que marcas de sangue haviam sido limpas no imóvel.
Além disso, vizinhos e familiares relataram ter ouvido barulhos durante a madrugada, por volta das 3h. Um caderno com anotações de dívidas atribuídas ao sobrinho também foi localizado na residência.
O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima e encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado.
Um adolescente de 14 anos morreu após ser baleado no bairro Seac, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, Jonas Silva Gomes foi encontrado já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A dinâmica do crime não foi informada.
A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um ciclomotor na manhã desta terça-feira (4), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo também ficou ferido e foi encaminhado à mesma unidade.
De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 7h50, quando a vítima atravessava a Rua Dr. Adalton Santos. Após a morte ser constatada, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.
Ainda segundo a corporação, após receber alta médica, o condutor do ciclomotor será encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento na Polícia Militar. Em nota, a corporação afirmou que somente após o registro da ocorrência e a conclusão das oitivas haverá informações sobre os procedimentos que serão adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.
Um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um caminhão-trator com semirreboque no bairro São Torquato, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 41 anos, afirmou que só percebeu a presença da vítima depois de colocar o veículo em movimento.
O condutor relatou que ligou o caminhão para ir trabalhar, mas identificou uma pane elétrica. Após resolver o problema, tentou sair novamente e percebeu que um dos retrovisores estava fechado. Ele abriu o espelho, voltou para a cabine e deu partida no veículo. Ao olhar pelos retrovisores, viu o homem caído no chão.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em andamento, segundo a Polícia Civil.