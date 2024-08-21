Caminhão pega fogo, combustível vaza e incêndio se propaga em vegetação no ES

A cena de um caminhão pegando fogo assustou motoristas que passaram pela BR 381, na região de Córrego Aventureiro, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no final da tarde de terça-feira (20). Em registros recebidos pela reportagem de A Gazeta, é possível notar a cabine do veículo totalmente tomada pelas chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que esteve no local para conter o incêndio, o fogo também atingiu o munck (ferramenta semelhante a um guindaste na carroceria), a carroceria e parte da carga, que se tratava de equipamentos para campo de futebol. Ainda segundo a corporação, havia combustível vazando no local, o que levou o incêndio a se alastrar para a vegetação às margens da rodovia.
Os bombeiros realizaram o combate às chamas no caminhão e, em seguida, na vegetação, extinguindo o incêndio. Apesar do susto, não houve feridos, nem solicitação de perícia por parte da empresa responsável pelo caminhão. Segundo a Polícia Militar, a remoção do veículo do local ficou a cargo da seguradora.