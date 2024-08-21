Caminhão pega fogo, combustível vaza e incêndio se propaga em vegetação no ES

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que esteve no local para conter o incêndio, o fogo também atingiu o munck (ferramenta semelhante a um guindaste na carroceria), a carroceria e parte da carga, que se tratava de equipamentos para campo de futebol. Ainda segundo a corporação, havia combustível vazando no local, o que levou o incêndio a se alastrar para a vegetação às margens da rodovia.