Caminhão derruba poste em Colatina e deixa 4 mil imóveis sem energia

Poste caiu sobre a cabine do caminhão na tarde desta segunda-feira (30), em rodovia de Colatina

Segundo a Empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela distribuição de energia elétrica na região, a queda do poste fez com que 4 mil unidades (imóveis e estabelecimentos) ficassem sem energia. O fornecimento foi interrompido por cerca de 40 minutos e já foi reestabelecido.