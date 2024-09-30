Caminhão derruba poste em Colatina e deixa 4 mil imóveis sem energia

Um caminhão atingiu um poste Rodovia Armando Martinelli, no bairro Raul Gilbert, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (30). Com o impacto da batida, a estrutura caiu sobre a cabine do veículo e puxou os fios da rede elétrica.
Segundo a Empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela distribuição de energia elétrica na região, a queda do poste fez com que 4 mil unidades (imóveis e estabelecimentos) ficassem sem energia. O fornecimento foi interrompido por cerca de 40 minutos e já foi reestabelecido.
A reportagem de A Gazeta não teve acesso à dinâmica do acidente e se houve feridos. A Polícia Militar foi procurada para informar mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação deste texto.