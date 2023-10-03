Caminhão de lixo sem controle bate em mureta em ladeira em Cachoeiro

A cena assustou os moradores, que contaram que o motorista teria perdido o freio e para não descer embalado, jogou o veículo para o muro para pará-lo.

Por meio de nota, a Corpus disse que o caminhão de coleta perdeu o controle e bateu em uma mureta. Não houve feridos ou danos a terceiros, somente pequenas avarias no veículo. “Assim que informada do ocorrido, a equipe de Segurança do Trabalho do Grupo Corpus abriu procedimento interno para investigar o fato, orientar a equipe e prevenir novas ocorrências”, informou, em nota.