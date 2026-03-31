Caminhão com carga de sucata tomba e interdita BR 101 em Atílio Vivácqua

Acidente interdita BR 101 em Atílio Vivácqua Crédito: Redes sociais

Um caminhão carregado com sucata tombou na cabeceira de uma ponte e interditou totalmente o trecho no km 424 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (31). A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, apurou junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o motorista não se feriu.

De acordo com o condutor, ele cochilou ao volante por volta das 3h, colidiu contra a proteção lateral da pista e, em seguida, o caminhão tombou.