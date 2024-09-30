Caminhão atinge motos estacionadas e fachada de restaurante em Colatina

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção do veículo e bateu em quatro motos que estavam estacionadas, além de atingir a fachada de um restaurante na Avenida Brasil, no bairro Lacê, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (30), e, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta Noroeste, não há registro de feridos.
O acidente aconteceu perto de uma escola e do acesso à Ponte Florentino Avidos, que liga os bairros São Silvano e Centro. Por isso, houve lentidão no trânsito.