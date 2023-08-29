Buraco causa prejuízo a motoristas na Rodovia do Contorno

Motoristas flagraram um buraco coberto por água na BR 101, no trecho conhecido como "Rodovia do Contorno". Segundo internautas, a cratera está na altura de Santana, em Cariacica. O vídeo foi enviado por leitores de A Gazeta nesta terça-feira (29) e mostra pelo menos três carros parados para reparos do pneu no local.

Questionada sobre o caso, a Eco101 respondeu que: "realiza intervenções de conservação e revitalização do pavimento ao longo de todo trecho concessionado com regularidade prevista em cronograma publicado nos canais de comunicação da concessionária. Em período chuvoso, mantém equipes de conservação de prontidão para atuação em todos os pontos da rodovia e reforça a atuação dos veículos de inspeção, a fim de prevenir ocorrências desta natureza".