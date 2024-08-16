Bolão de São Domingos do Norte leva R$ 148 mil na quina da Mega-Sena

Um bolão com 19 cotas feito na lotérica Mega Sorte, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de quinta-feira (15). Com sete dezenas apostadas, o grupo vai receber R$ 148.207,60, o que dará R$ 7.800 para cada cotista. Outra aposta, de Vila Velha, feita na Loteria Itaparica, com seis dezenas marcadas, também acertou a quina e vai receber R$ 74.103,86.
O prêmio principal da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 48.320.750,91, voltou a acumular. O próximo concurso (2762), no sábado (17), pode pagar R$ 55 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 17 - 30 - 40 - 48 - 50.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.