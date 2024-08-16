Bolão de São Domingos do Norte leva R$ 148 mil na quina da Mega-Sena

Apostadores de São Domingos do Norte e de Vila Velha acertaram a quina da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um bolão com 19 cotas feito na lotérica Mega Sorte, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de quinta-feira (15). Com sete dezenas apostadas, o grupo vai receber R$ 148.207,60, o que dará R$ 7.800 para cada cotista. Outra aposta, de Vila Velha, feita na Loteria Itaparica, com seis dezenas marcadas, também acertou a quina e vai receber R$ 74.103,86.

O prêmio principal da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 48.320.750,91, voltou a acumular. O próximo concurso (2762), no sábado (17), pode pagar R$ 55 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 17 - 30 - 40 - 48 - 50.