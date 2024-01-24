Bandes alcança resultados históricos e lucra R$ 76 milhões em 2023

Outra conquista destacada pela instituição financeira foi a diversificação da carteira, podendo atender a mais setores da economia. Se, em 2015, 79% dos negócios eram com o setor da agropecuária, no ano passado essa área representa 32%. Dessa forma, o Bandes conseguiu ampliar a oferta de crédito em setores como serviços (29%), indústria (26%) e comércio (8%). Em 2023, o banco também triplicou os investimentos em inovação, chegando a R$ 72 milhões contratados. Foram R$ 39 milhões em desembolsos, quarta posição no Brasil e segundo lugar no Sudeste.