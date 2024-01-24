Bandes alcança resultados históricos e lucra R$ 76 milhões em 2023

Em 2023, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) alcançou resultado histórico, registrando lucro de R$ 76 milhões, o maior da história do banco. Ao longo do ano passado, o banco também expandiu a carteira de crédito, aumentou em 180% o tíquete médio (de R$ 357 mil para R$ 1 milhão) e ampliou o crédito total para investimento. O banco também teve alta de 123% na concessão de crédito e apresentou taxa de inadimplência de 1,8%, a menor desde 2013 e inferior à média do país. O resultado foi apresentado na tarde desta quarta-feira (24).
Outra conquista destacada pela instituição financeira foi a diversificação da carteira, podendo atender a mais setores da economia. Se, em 2015, 79% dos negócios eram com o setor da agropecuária, no ano passado essa área representa 32%. Dessa forma, o Bandes conseguiu ampliar a oferta de crédito em setores como serviços (29%), indústria (26%) e comércio (8%). Em 2023, o banco também triplicou os investimentos em inovação, chegando a R$ 72 milhões contratados. Foram R$ 39 milhões em desembolsos, quarta posição no Brasil e segundo lugar no Sudeste.
Para 2024, o foco do banco será no direcionamento para finanças sustentáveis. A previsão de investimentos visa a uma carteira de crédito de R$ 670 milhões. A expectativa do banco é expandir a carteira alinhada com o plano de descarbonização da economia no Espírito Santo. Por enquanto, há R$ 134 milhões em projetos sondados, como usinas fotovoltaicas em Linhares, de biometano em Cariacica e Vila Velha e de biomassa em Linhares.