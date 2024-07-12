Avó pede ajuda para encontrar adolescente desaparecida em Cariacica

Ana Carmen Lima dos Santos, de 16 anos, está desaparecida desde 27 de maio, Crédito: Arquivo pessoal

Ana Carmen Lima dos Santos, de 16 anos, está desaparecida desde 27 de maio, quando saiu de casa, no bairro Sotema, para ir à escola, em Alto Lage, em Cariacica . Ela não compareceu às aulas nem retornou para casa.

Segundo a avó, Carmen Lopes dos Santos, boletins de ocorrência foram registrados, mas, até o momento, a única informação, obtida nesta semana, quando voltou a procurar a polícia, foi de que o celular da adolescente estaria registrando atividades na Região de Sooretama, no Norte do Estado.

“Ela não demonstrava nada de anormal. É uma pessoa com traumas, por não ter os pais, tem muita ansiedade, mas não levou nada, não levou nenhuma roupa. Eu tinha comprado roupas para ela, e ficou tudo para trás”, contou.

Após a publicação desta reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento Ana Carmen não foi localizada.