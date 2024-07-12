Avó pede ajuda para encontrar adolescente desaparecida em Cariacica

Ana Carmen Lima dos Santos, de 16 anos, está desaparecida desde 27 de maio, quando saiu de casa, no bairro Sotema, para ir à escola, em Alto Lage, em Cariacica. Ela não compareceu às aulas nem retornou para casa.
Segundo a avó, Carmen Lopes dos Santos, boletins de ocorrência foram registrados, mas, até o momento, a única informação, obtida nesta semana, quando voltou a procurar a polícia, foi de que o celular da adolescente estaria registrando atividades na Região de Sooretama, no Norte do Estado.
“Ela não demonstrava nada de anormal. É uma pessoa com traumas, por não ter os pais, tem muita ansiedade, mas não levou nada, não levou nenhuma roupa. Eu tinha comprado roupas para ela, e ficou tudo para trás”, contou.
Após a publicação desta reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento Ana Carmen não foi localizada.
"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade."