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Norte do ES

Sequestro em Linhares: suspeito de planejar crime é preso

Delegado que comanda a investigação aponta que a motivação tem relação com ciúmes; vítima segue desaparecida
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 jul 2024 às 16:18

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 16:18

Jozenrique Romão Carrafa está desaparecido desde a noite de domingo (7)
Imagem do adolescente que está desaparecido após sequestro Crédito: Acervo pessoal
Um homem de 46 anos foi preso na tarde de terça-feira (9) suspeito de participação no desaparecimento do adolescente Jozenrique Romão Carrafa, que sumiu após ser sequestrado por três indivíduos encapuzados na noite de domingo (7), em Linhares, no Norte do Espírito Santo
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, informou que o preso, identificado como Hélio Crisma, é principal suspeito de planejar o crime, que, segundo a polícia, foi pensado por ciúmes. Detalhes sobre a motivação, no entanto, não foram revelados.
"Conseguimos prendê-lo, e chegamos até ele por provas contundentes de que participou do crime. Ele planejou e ajudou a sequestrar"
Delegado Fabrício Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares
Ainda segundo o delegado, o suspeito teria dito para pessoas próximas que Jozenrique foi morto após o sequestro, mas a polícia ainda não sabe se isso é verdade ou não. "Para nós, ele se negou a falar sobre isso e a dizer onde está o corpo. Nosso trabalho agora é localizar a vítima e identificar quem são os outros suspeitos ", explicou.
RESUMO DO CASO
  • Jozenrique Romão Carrafa, de 17 anos, desapareceu após ser sequestrado por três homens encapuzados

  • No momento do fato, o adolescente estava na companhia do irmão e de mais dois amigos, em um ponto de ônibus 

  • Um carro modelo Corsa sedan, cor verde, parou e os três suspeitos desceram do veículo.

  • O trio estava vestido com camisas pretas de manga longa, com um símbolo amarelo, que aparentava ser similar ao da polícia

  • Eles também usavam toucas ninjas pretas, e apenas um deles estava armado

  • Os suspeitos já saíram do veículo perguntando por Jozenrique e pelo irmão, que conseguiu fugir

  • Os homens se identificaram como policiais e deram falsa voz de prisão a Jozenrique

  • Na sequência, o algemaram e o colocaram no banco de trás do veículo, afirmando que iriam levá-lo para a delegacia

  • As investigações seguem em andamento na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares

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