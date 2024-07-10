Sequestro em Linhares: suspeito de planejar crime é preso

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta , o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, informou que o preso, identificado como Hélio Crisma, é principal suspeito de planejar o crime, que, segundo a polícia, foi pensado por ciúmes. Detalhes sobre a motivação, no entanto, não foram revelados.

Ainda segundo o delegado, o suspeito teria dito para pessoas próximas que Jozenrique foi morto após o sequestro, mas a polícia ainda não sabe se isso é verdade ou não. "Para nós, ele se negou a falar sobre isso e a dizer onde está o corpo. Nosso trabalho agora é localizar a vítima e identificar quem são os outros suspeitos ", explicou.