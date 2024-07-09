Jovem é sequestrado por homens encapuzados e desaparece em Linhares

Jozenrique Romão Carrafa, de 17 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo (7) Crédito: Acervo pessoal

Um adolescente de 17 anos desapareceu após ser sequestrado por três homens encapuzados na noite do último domingo (7), na zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo . No momento do fato, Jozenrique Romão Carrafa estava na companhia do irmão e de mais dois amigos, em um ponto de ônibus na estrada que liga a comunidade de Perobas a Regência, quando um carro modelo Corsa sedan, na cor verde, parou no local e os três suspeitos desceram do veículo.

Em relato na delegacia, um amigo de Jozenrique, que presenciou o sequestro, contou que os suspeitos estavam vestidos com camisas pretas de manga longa, com um símbolo amarelo, que aparentava ser similar ao da polícia. Consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil, que os homens também usavam toucas ninjas pretas, e apenas um deles estava armado.

Ainda de acordo com o boletim, os suspeitos chegaram no local já perguntando por Jozenrique e pelo irmão, que conseguiu fugir. Os homens se identificaram como policiais e deram voz de prisão a Jozenrique. Na sequência o algemaram e o colocaram no banco de trás do veículo, afirmando que iriam levá-lo para a delegacia. Eles saíram em sentido ao Centro da cidade e, desde então, o adolescente não foi mais visto.

Além de sequestrar o adolescente, os suspeitos levaram os celulares dos outros dois jovens que estavam no ponto de ônibus.

Família desconfiada

A família de Jozenrique soube ainda naquela noite que o adolescente havia sido sequestrado. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a madrasta do jovem, Franciele Barbosa dos Santos, relatou que um dos meninos foi à casa da família e contou sobre o ocorrido.

"O menino chegou em casa e disse: 'Pai, a polícia pegou o Jozenrique. Falaram para você ir à delegacia amanhã, no DPJ'. O tio dele perguntou como os caras estavam vestidos e o menino disse que estavam com roupa de polícia, armados, em um Corsa verde [...], que perguntaram quem era Jozenrique e levaram ele" Franciele Barbosa dos Santos - Madrasta de Jozenrique

Franciele Barbosa dos Santos, madrasta de Jozenrique, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Jota Junior

Após o relato do menino, a família ficou desconfiada pelo fato dos suspeitos terem abordado os meninos em um Corsa verde. Dessa forma, ainda no domingo, o pai de Jozenrique foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não encontraram o adolescente.

Os familiares de Jozenrique relataram à TV Gazeta que não sabem de brigas ou possíveis ameaças envolvendo o adolescente. "É apenas uma criança, sem maldades [...]. Os meninos que viram tudo isso estão arrasados", finalizou a madrasta.

O que dizem as autoridades

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse que foi acionada no último domingo (7) para ir até a localidade de Perobas, zona rural de Linhares, para verificar a informação de que quatro pessoas, em um veículo, pararam em um ponto de ônibus e colocaram um adolescente de 17 anos no interior do carro.

"Segundo o chamado, a vítima teria sido agredida fisicamente e o automóvel seguiu para o Centro da cidade. O patrulhamento foi realizado, mas nenhum veículo com as características passadas foi encontrado", comunicou a corporação.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares estão em andamento, porém até o momento o jovem não foi localizado.

Disque-Denúncia 181 ou pelo "Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser repassadas de forma sigilosa por meio doou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou a PC.