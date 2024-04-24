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Noroeste do ES

Homem some após sair de casa em Colatina e irmã pede ajuda para encontrá-lo

Amarildo José da Silva, de 50 anos, é morador do bairro São Pedro; ele saiu de casa por volta das 7h da última quarta-feira (17) e não retornou
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

24 abr 2024 às 16:48

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 16:48

Amarildo José da Silva está desaparecido desde o dia 17 de abril; ele saiu de casa e não retornou
Amarildo José da Silva está desaparecido desde o dia 17 de abril; ele saiu de casa e não retornou Crédito: Acervo pessoal
Amarildo José da Silva, morador do bairro São Pedro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está desaparecido desde a última quarta-feira (17). De acordo com a irmã, Maria da Penha Silva de Abreu, o homem, que tem 50 anos, saiu de casa por volta das 7h daquele dia. Desde então, ele não foi mais visto. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Maria da Penha contou que Amarildo estava em casa com a mãe, de 77 anos. A idosa relatou à filha que Amarildo acordou na manhã da última quarta-feira (17) e disse que ia sair da residência para morar na rua. 
De acordo com Maria da Penha, Amarildo é alcoólatra e sofre de epilepsia. "Na segunda e terça-feira [dias antes de sair de casa] ele havia dado crise [de epilepsia]", acrescentou a irmã. 
Maria da Penha ainda relatou à reportagem que chegou a fazer buscas em um pronto-socorro da cidade para saber se o irmão havia dado entrada na unidade, mas sem sucesso. 

Por onde anda Amarildo?

Caso você tenha avistado Amarildo, basta entrar em contato com o número (27) 99987-9005 (Maria da Penha). Segundo a irmã, Amarildo saiu de casa com camiseta e bermuda azul, e chinelo. 
A família também registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação deve entrar em contato pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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