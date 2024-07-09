Feminicídio

Garagem, espera e invasão: a cronologia do crime em apartamento de Venda Nova

Segundo polícia, câmeras do prédio flagraram Jhonatan Bautz Dordenoni entrando, se escondendo e fugindo do local; crime ocorreu nessa segunda (8) e a prisão nesta terça (9)
Beatriz Caliman

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 20:38

Prisão de Jhonatan Bautz Dordenoni
Jhonatan Bautz Dordenoni foi preso em Venda Nova do imigrante. Ele é o principal suspeito pela morte de Sara da Cruz Moulin Merçon  Crédito: Montagem | Leitor | Sesp
Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos, foi assassinada com um golpe de faca no pescoço na manhã dessa segunda-feira (8), dentro de casa, no centro de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O principal suspeito, segundo a Polícia Civil, é o ex companheiro da vítima, Jhonatan Bautz Dordenoni, de 25 anos. Ele foi preso na tarde desta terça-feira (9), na BR 262, em uma ação da Polícia Militar e Polícia Civil, após a Justiça conceder o pedido de prisão. 

CRONOLOGIA DO CRIME

  • Segundo registro da Polícia Militar, as câmeras do prédio flagraram o suspeito chegando no local às 6h;
  • Na sequência, Jhonatan Bautz Dordenoni se esconde na garagem do imóvel; 
  • Pouco depois, ele aguarda Sara levar os filhos gêmeos até ônibus escolar e depois, se esconde no terraço;
  • Após Sara voltar para casa, ele invade o apartamento e vizinhos logo escutam pedidos de socorro;
  • Às 7h57, segundo a polícia, ele sai do local levando o veículo, um Fiat Siena, que pertencia ao pai de Sara;
  • Vizinhos tentam ligar para Sara. Como ela não atende, a proprietária do imóvel vai até o apartamento e encontra a porta aberta;
  • Um vizinho também vai ao local e se depara com Sara da Cruz Moulin Merçon no interior do box do banheiro, com um ferimento por golpe de faca no pescoço;
  • O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) chega a ser acionado, mas o médico conforma a morte de Sara;
  • A perícia foi acionada e a arma do crime, uma faca, localizada próximo ao corpo, foi apreendida. 
  • Já o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante;
  • Neste momento, a Polícia Militar já havia iniciado as buscas pelo suspeito

A PRISÃO

As descrições anteriores ocorreram na segunda-feira (08), data do crime. Nesta terça, após as buscas pela região, a polícia localizou e prendeu o caminhoneiro Jhonatan Bautz Dordenoni, de 25 anos, principal suspeito pela morte da ex-companheira.
  • De posse das imagens, a polícia intensifica as buscas por Jhonatan Bautz Dordenoni, principal suspeito do feminicídio;
  • A Delegacia de Venda Nova representa pela prisão do caminhoneiro;
  • Algumas horas depois, A Justiça acata o pedido de prisão solicitado pelo titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante;
  • EM uma ação conjunta realizada na tarde desta terça (9), o suspeito foi localizado e preso perto da Rodoviária de Venda Nova;
  • Sem oferecer resistência, Jhonatan foi algemado e levado à delegacia;
  • Ao ver o filho ser preso, o pai de Jhonatan, alegou que estava levando o filho para se apresentar à polícia.
Sara da Cruz Moulin Merçon trabalhava em um supermercado da cidade e tinha dois filhos gêmeos de 4 anos, frutos de outro relacionamento dela. A mulher foi sepultada na localidade de Rive, distrito de Alegre, na tarde desta terça.
Sara Moulin foi encontrada morta no banheiro de casa em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo da família
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jhonatan e o espaço segue aberto para um posicionamento.

