Árvore cai e impede passagem em via da Praia do Canto; moradores dizem que raiz estava podre

Os galhos da árvore acabaram atingindo a fiação dos postes próximos, mas a EDP informou que nenhum cliente foi afetado. “Equipes técnicas da Concessionária foram enviadas ao local para apoiar na remoção da árvore”, afirmou a empresa, em nota. O Corpo de Bombeiros irá ao local para a retirada, conforme apuração da TV Gazeta .

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber se recebeu essa solicitação dos moradores, se houve alguma visita ao local e se havia algum razão para a árvore não ter sido retirada antes. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que após a retirada da árvore será possível realizar o diagnóstico e confeccionar o laudo.