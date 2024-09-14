Árvore cai e impede passagem em via da Praia do Canto; moradores dizem que raiz estava podre

Uma árvore caiu por volta das 17h deste sábado (14) em frente a uma rotatória que une as ruas Aleixo Neto e Elesbão Linhares no bairro Praia do Canto, em Vitória. Apesar do susto, ninguém foi atingido. Moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que desde janeiro a árvore apresentava sinais de que a raiz estava podre. Mesmo com os pedidos à Prefeitura de Vitória, nada foi feito, segundo pessoas que vivem próximo ao local.
Os galhos da árvore acabaram atingindo a fiação dos postes próximos, mas a EDP informou que nenhum cliente foi afetado. “Equipes técnicas da Concessionária foram enviadas ao local para apoiar na remoção da árvore”, afirmou a empresa, em nota. O Corpo de Bombeiros irá ao local para a retirada, conforme apuração da TV Gazeta.
A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber se recebeu essa solicitação dos moradores, se houve alguma visita ao local e se havia algum razão para a árvore não ter sido retirada antes. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que após a retirada da árvore será possível realizar o diagnóstico e confeccionar o laudo.