Aquaviário terá primeira viagem noturna nesta terça (9)

Após quase cinco meses da retomada das operações do Sistema Aquaviário, a primeira viagem noturna está programada para esta terça-feira (9). Para fazer a travessia à noite, será usada a embarcação Fonte Grande, que foi recém-adquirida e é a terceira a integrar o sistema.
Conforme informações do governo do Estado, a agenda é parte da programação de início das atividades noturnas, que devem ser abertas ao público ainda em janeiro. A data precisa e o quadro de horários não foram divulgados. O passeio inaugural sairá de Porto de Santana, em Cariacica, às 18h30, com destino à Prainha, em Vila Velha, e contará com a presença do governador Renato Casagrande.