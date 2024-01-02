O que falta e quando 3° barco do aquaviário começa a operar no ES

Com a chegada do terceiro barco do aquaviário em dezembro, muitos usuários questionaram quando a embarcação começaria a navegar entre as três estações da Grande Vitória, uma vez que há a expectativa de que o número de viagens aumente e o sistema comece a operar até a noite. Mas, afinal, quando isso irá ocorrer?
A previsão da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é que essa terceira embarcação, chamada Fonte Grande, atracada em Vitória, inicie as atividades ainda no mês de janeiro. Estão sendo realizados os ajustes finais, documentação e aprovação com a Capitania para que o barco entre em operação.
A Semobi informou que o governo deverá anunciar os novos horários de atendimento quando o barco estiver para iniciar o serviço. O terceiro barco vai reforçar as linhas já existentes, e a pasta analisa quais estações e quais trajetos ele vai percorrer.
Em dezembro, em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, o secretário estadual de Mobilidade, Fabio Damasceno, disse que os equipamentos necessários para o sistema funcionar à noite já foram instalados e destacou que até três viagens poderão ser incluídas no quadro de horários no período noturno.