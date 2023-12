Reforço

Aquaviário pode ter até três viagens à noite com chegada de novo barco

De acordo com a Semobi, equipamentos para operação noturna foram testados e instalados para o início da operação da embarcação, que está no Sul do Brasil; terceira embarcação está prevista para chegar ainda neste mês

João Barbosa Repórter / [email protected]

O Sistema Aquaviário espera ganhar um reforço de peso para o verão no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a terceira embarcação chega ainda neste mês para integrar o sistema.

Com isso, a oferta de viagens nas estações da Praça do Papa (Vitória), Prainha (Vila Velha) e Porto de Santana (Cariacica) deve aumentar, gerando mais mobilidade aos usuários, inclusive no período noturno, quando até três viagens poderão ser incluídas no quadro de horários.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória no último dia 29, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que o terceiro barco atrasou por conta das chuvas no Sul do Brasil, onde o veículo estava, e que, ao mesmo tempo, o Espírito Santo já trabalhava para dar início às operações noturnas.

“Já instalamos os equipamentos necessários [para a operação à noite] e só aguardamos a chegada do terceiro barco para oficializarmos o aumento das operações. Agora estamos ajustando alguns procedimentos solicitados pela Marinha para que tudo esteja pronto assim que o barco chegar”, disse Fábio, desta vez para a reportagem de A Gazeta, nesta segunda-feira (11).

Após a chegada da embarcação, o secretário explicou que estão previstos treinamentos para a tripulação e também novos testes para garantir a qualidade e a segurança das viagens.

Desde a inauguração do aquaviário, em 20 de agosto deste ano, mais de 130 mil passageiros já foram transportados pelo sistema, que espera receber uma alta demanda de público no período de fim de ano e no decorrer do verão, como divulgado pela Semobi.

“Ainda não há um levantamento oficial de quantas pessoas podemos receber, mas o esperado é que o maior atendimento seja aos fins de semana. Apesar de termos um incremento no turismo, entendemos que nossa população também está viajando. Então, a expectativa é aumentar o número de viagens para atender com qualidade, tanto os nossos cidadãos quanto os visitantes”, complementou Fábio.

Estação de São Pedro

Entre as obras de reurbanização da orla de São Pedro, promovidas pela Prefeitura de Vitória, a possibilidade de construção de uma nova estação do aquaviário surgiu após o prefeito Lorenzo Pazolini divulgar que a PMV poderia fornecer a infraestrutura necessária.

Porém, como divulgado pela reportagem de A Gazeta, a decisão de instalação da estação no local cabe ao governo do Estado, que diz não ter sido comunicado sobre a solicitações da administração da Capital e observou que avalia outros projetos de ampliação do sistema que não incluem uma rota para São Pedro, situação que foi explicada por Damasceno.

“Não houve nenhum contato da Prefeitura de Vitória conosco. Não há nenhuma formalização sobre esse assunto, então, agora, não cogitamos uma estação em São Pedro. Hoje, o trabalho da Semobi está voltado para dar início à operação noturna e também para a possibilidade de instalação de novas estações no antigo Terminal Dom Bosco, na Rodoviária de Vitória, na Praça Pio XII e também em outros pontos de Vila Velha e de Cariacica”, finalizou o secretário.

