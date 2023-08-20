Aquaviário tem novos horários na primeira semana; confira

Aquaviário: barco fez primeira viagem neste domingo Crédito: Ricardo Medeiros

Na primeira semana de funcionamento do novo aquaviário, que começa a operar nesta segunda (21), os barcos vão circular na Baía de Vitória até as 18 horas.

Houve uma restrição na operação dos barcos a pedido da Marinha e Capitania dos Portos e por isso nesse primeiro momento não haverá transporte à noite.

De acordo com nova tabela divulgada pela Ceturb, a primeira viagem sai às 6h30. Mas de segunda a sexta a última viagem na linha 401 (Porto de Santana/Praça do Papa) a última saída é 16h50 de Porto de Santana e 17h30 da Praça do Papa. A linha 402 (Praça do Papa/Prainha) tem última saída às 17h50 da Praça do Papa e 17h30 da Prainha.