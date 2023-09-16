Apostador de Cachoeiro de Itapemirim ganha R$ 846 mil na Lotofácil

Segundo a Caixa, a aposta vencedora no Estado foi feita na Loteria Da Real, que fica no bairro Santo Antônio. Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24.