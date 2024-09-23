Aposta do ES acerta os 15 números da Lotofácil e ganha R$ 634 mil

Uma aposta simples feita em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, acertou os 15 números da Lotofácil na noite de sábado (21). O bilhete simples, feito na Loteria Esplanada, divide o prêmio principal com um apostador da cidade de Vespasiano, em Minas Gerais, que também acertou todos os números. Assim, os dois dividem o prêmio de R$ 1,7 milhão, levando R$634.972,78 cada um.
Foram sorteadas no concurso 3201 as seguintes dezenas: 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. Outras 309 apostas acertaram 14 números, ficando R$ 1.231,06 para cada apostador.
Essa aposta premiada em Colatina ocorre sete dias após um bilhete feito em Castelo, no Sul do Estado, levar a quina na Mega-Sena.