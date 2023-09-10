Aposta de Cachoeiro de Itapemirim é uma das vencedoras da Lotofácil de Independência e leva prêmio de quase R$ 3 milhões

Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação / Caixa

O prêmio recorde da Lotofácil de Independência 2023, de R$ 192.110.930,05 milhões, será dividido entre 65 apostas de diversos estados brasileiros. Cada uma delas acertou os 15 números da Lotofácil e vai levar uma bolada de quase R$ 3 milhões, entre elas uma aposta de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta foi realizada na Loteria Aeroporto, no bairro Caiçara. Foi uma aposta simples, de 15 dezenas, sem bolão.

As dezenas sorteadas foram 01-03-04-05-06-07-10-11-14-18-19-20-23-24-25.

Das 65 apostas ganhadoras, 34 delas foram bolões. Neste caso, o valor é dividido pelo número de cotas de cada um (confira os detalhes na tabela abaixo).