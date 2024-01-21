Após mais de 17 dias, cadela Nala é encontrada no ES; veja vídeo

A angústia da família de Nala, uma vira-lata resgatada das ruas em 2021, chegou ao fim: após mais de 17 dias desaparecida
, a cadelinha foi encontrada neste domingo (21), conforme postagens que circulam nas redes sociais. Um vídeo mostra o reencontro emocionante entre a tutora, Letícia Rondow, e o animal (veja acima).
De acordo com Letícia, um morador de Jardim Camburi, em Vitória, entrou em contato no início da tarde, afirmando que Nala estava dentro do condomínio dele. "Por coincidência, eu já estava na rua, a uns 600 metros do local. Entrei na portaria e alguns moradores tentavam segurar ela em um quintalzinho que tinha lá. Estava assustada. Mas quando eu cheguei, ela me viu e foi aquela alegria imensa. Não sei explicar. Muito, muito feliz mesmo", afirmou.
"Minha perna estava bamba, meu coração palpitava, a mão tremia. Ver que ela estava ali e saudável, sem machucados, viva e comigo; eu não tenho palavras. Ela está em casa agora. Amanhã (22) vou levar para fazer exame de sangue. Comeu muito bem, bebeu muita água, está aqui deitadinha, e daqui a pouco vamos dar um banho nela", contou a tutora.