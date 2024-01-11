Buscas por cadela desaparecida chegam ao Aeroporto de Vitória

A procura pela cadela Nala, desaparecida há exatamente uma semana, ganhou um reforço importante na manhã desta quinta-feira (11). Após suspeitas de que ela pudesse estar dentro da área de mata do Aeroporto de Vitória, uma equipe foi deslocada até o local, para ajudar nas buscas. Mesmo com os esforços, a cachorra ainda não foi encontrada.
Segundo a tutora do animal, Letícia Rondow, havia a expectativa de que ela estivesse na região, por estar assustada e ter sido atropelada logo antes do desaparecimento (veja no post abaixo). Nala foi vista pela última vez perto do 12ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Jardim Camburi, também na Capital.
"Levaram a gente nos locais, entramos em umas matas e ficamos chamando o nome dela. Não encontramos ainda, infelizmente. Mas rodamos e conseguimos entender até onde vai a mata do aeroporto. Ainda existem umas zonas onde ela possa estar, só que chamamos, chamamos, e nada", contou para A Gazeta.
Em nota, a Zurich Airport Brasil, administradora da Aeroporto de Vitória, confirmou que uma equipe foi até o local e também se colocou à disposição para ajudar novamente, "caso surja alguma nova evidência".
Relembre
Uma grande mobilização se formou em Vitória após o sumiço de Nala, na última quinta-feira (4). Para encontrar a cadela, um grupo foi criado em um aplicativo de troca de mensagens e conta com 200 pessoas de vários bairros da Capital. A tutora explicou que a “força-tarefa” consiste em buscas em regiões como Mata da Praia, Praia do Canto, Jardim da Penha e outros locais, além de troca de informações.
O pedido de Letícia é de quem suspeitar de ter encontrado a cadela envie uma foto. "As pessoas mandam mensagens dizendo que viram ela, mas chegamos no endereço e não é ela, mas uma parecida. Pela foto conseguimos identificar logo de cara", reforçou.
Quem tiver informações pode enviar para os contatos: (27) 99232-0239 e (27) 99806-6657.