Mobilização

Buscas por cadela desaparecida chegam ao Aeroporto de Vitória

Uma equipe do terminal aeroportuário da Capital auxilia nos trabalhos para localizar Nala, que está desaparecida desde a última quinta-feira (4); veja como ajudar
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 jan 2024 às 15:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 15:42

A procura pela cadela Nala, desaparecida há exatamente uma semana, ganhou um reforço importante na manhã desta quinta-feira (11). Após suspeitas de que ela pudesse estar dentro da área de mata do Aeroporto de Vitória, uma equipe foi deslocada até o local, para ajudar nas buscas. Mesmo com os esforços, a cachorra ainda não foi encontrada.

Quem é Nala, cadela desaparecida que mobiliza moradores de Vitória

Segundo a tutora do animal, Letícia Rondow, havia a expectativa de que ela estivesse na região, por estar assustada e ter sido atropelada logo antes do desaparecimento (veja no post abaixo). Nala foi vista pela última vez perto do 12ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Jardim Camburi, também na Capital.
"Levaram a gente nos locais, entramos em umas matas e ficamos chamando o nome dela. Não encontramos ainda, infelizmente. Mas rodamos e conseguimos entender até onde vai a mata do aeroporto. Ainda existem umas zonas onde ela possa estar, só que chamamos, chamamos, e nada", contou para A Gazeta. 
Quem é Nala, cadela desaparecida que mobiliza moradores de Vitória Crédito: Arquivo pessoal
Em nota, a Zurich Airport Brasil, administradora da Aeroporto de Vitória, confirmou que uma equipe foi até o local e também se colocou à disposição para ajudar novamente, "caso surja alguma nova evidência".

Uma grande mobilização se formou em Vitória após o sumiço de Nala, na última quinta-feira (4). Para encontrar a cadela, um grupo foi criado em um aplicativo de troca de mensagens e conta com 200 pessoas de vários bairros da Capital. A tutora explicou que a “força-tarefa” consiste em buscas em regiões como Mata da Praia, Praia do Canto, Jardim da Penha e outros locais, além de troca de informações.
Nala, cadela desaparecida que mobiliza moradores de Vitória, e a tutora Leticia Rondow Crédito: Arquivo pessoal
O pedido de Letícia é de quem suspeitar de ter encontrado a cadela envie uma foto. "As pessoas mandam mensagens dizendo que viram ela, mas chegamos no endereço e não é ela, mas uma parecida. Pela foto conseguimos identificar logo de cara", reforçou.
Quem tiver informações pode enviar para os contatos: (27) 99232-0239 e (27) 99806-6657.

