Após 10 horas de acidente com explosão, BR 262 é liberada no Sul do ES

O acidente foi entre um caminhão-tanque e uma carreta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a colisão, houve queima do combustível derramado na pista e o fogo propagou-se para todos os veículos envolvidos, causando um incêndio de grandes proporções, que foi controlado e extinto após várias horas de combate.

De acordo com informações da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, 11 bombeiros atuaram para conter o incêndio, com equipes de Venda Nova do Imigrante, Iúna e Marechal Floriano. Aproximadamente 30 mil litros de água foram utilizados para conter o fogo.