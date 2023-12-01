Após 10 horas de acidente com explosão, BR 262 é liberada no Sul do ES

Após 10 horas do acidente que provocou um incêndio de grandes proporções na BR 262, no Trevo de Iúna, a pista foi totalmente liberada. O anúncio foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 18h desta sexta-feira (1).
O acidente foi entre um caminhão-tanque e uma carreta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a colisão, houve queima do combustível derramado na pista e o fogo propagou-se para todos os veículos envolvidos, causando um incêndio de grandes proporções, que foi controlado e extinto após várias horas de combate.
De acordo com informações da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, 11 bombeiros atuaram para conter o incêndio, com equipes de Venda Nova do Imigrante, Iúna e Marechal Floriano. Aproximadamente 30 mil litros de água foram utilizados para conter o fogo.
Por conta do acidente, o trecho da rodovia ficou totalmente interditado, mas o trânsito foi totalmente liberado às 18h. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que não houve registro de vítimas. Porém, o Aspirante Calmon, oficial de operações da corporação, que participou da ocorrência, disse, em entrevista à TV Gazeta Sul, que o motorista do caminhão-tanque sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Ibatiba. A informação também foi passada por agentes da PRF no local.