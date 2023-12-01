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Longa interdição

Vídeos mostram acidente com incêndio entre carreta e caminhão no Sul do ES

A colisão entre os veículos ocorreu na manhã desta sexta-feira (1) e provocou um incêndio de grandes proporções no trevo de acesso a Iúna, na BR 262
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 dez 2023 às 18:56

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 18:56

Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que o caminhão-tanque e uma carreta colidiram na BR 262, no trevo de Iúna, na manhã desta sexta-feira (1). O acidente provocou um incêndio de grandes proporções na rodovia, com uma atuação de mais de oito horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. 
A pista chegou a ficar totalmente interditada por conta do acidente, mas, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, às 18h, estava totalmente liberada.
Por conta do acidente, o trecho da rodovia ficou totalmente interditado, mas o trânsito foi totalmente liberado às 18h. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que não houve registro de vítimas. Porém, o Aspirante Calmon, oficial de operações da corporação, que participou da ocorrência, disse, em entrevista à TV Gazeta Sul, que o motorista do caminhão-tanque sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Ibatiba. A informação também foi passada por agentes da PRF no local do acidente.

O incêndio

O fogo começou devido ao vazamento do produto inflamável. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o acidente, houve queima do combustível derramado na pista e o fogo propagou-se para todos os veículos envolvidos, causando um incêndio de grandes proporções, que foi controlado e extinto após várias horas de combate.
Ainda conforme informações da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, a carreta que colidiu com o caminhão-tanque estava carregada com itens como fraldas, desodorante, creme dental e shampoo. Ao todo, 11 bombeiros atuaram para conter o incêndio, com equipes de Venda Nova do Imigrante, Iúna e Marechal Floriano.
Procurado, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que o acidente gerou resíduos, tanto da queima dos veículos, quanto da água de rescaldo durante o processo de extinguir o incêndio. Ainda conforme o instituto, o solo no local foi contaminado pelo combustível, tendo sido afetado pelo fogo e água de rescaldo.
“O Iema lavrou auto de intimação determinando ao responsável pela ocorrência a promover a remoção e a correta destinação dos resíduos”.

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