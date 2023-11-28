Motorista morre em acidente entre dois carros em Conceição do Castelo

Motorista morre em acidente em Conceição do Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta

Um homem morreu em um acidente envolvendo o carro que ele estava dirigindo e outro automóvel na tarde de segunda-feira (27). O acidente entre os dois carros aconteceu na rodovia ES 472, na localidade de Taquarussu, em Conceição do Castelo , na região Serrana do Espírito Santo. A vítima dirigia um Chevrolet Monza, mas perdeu o controle na pista e se chocou com um Volkswagen Gol.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista do Gol contou que seguia no sentido Conceição do Castelo quando percebeu que o Monza, que estava no sentido contrário, bateu na lateral da rodovia, rodando na pista e indo em sua direção.

O motorista disse que tentou frear, mas não foi suficiente para evitar a colisão lateral entre os carros. Quando a PM chegou ao local, o motorista do Monza estava sendo socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois do resgate, os socorristas informaram que ele não resistiu aos ferimentos.

No Gol também estava a esposa do motorista, que sentia algumas dores e foi levada por populares para o hospital local, onde permaneceu em observação.

Segundo a PM, o motorista do Monza não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor do Gol não apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado para a delegacia, para prestar esclarecimentos sobre o acidente.