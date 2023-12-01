Acidente com caminhão-tanque causa incêndio e fecha BR 262 no Sul do ES

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque, que estava transportando combustível, e uma carreta na BR 262, no trevo de Iúna – entre o município e Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, provocou um incêndio nos dois veículos na manhã desta sexta-feira (1).

O fogo começou devido ao vazamento do produto inflamável. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o acidente, houve queima do combustível derramado na pista e o fogo propagou-se para todos os veículos envolvidos, causando um incêndio de grandes proporções, que foi controlado e extinto após várias horas de combate.

Por conta do acidente, o trecho da rodovia ficou totalmente interditado, mas o trânsito foi totalmente liberado às 18h. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que não houve registro de vítimas. Porém, o Aspirante Calmon, oficial de operações da corporação, que participou da ocorrência, disse, em entrevista à TV Gazeta Sul, que o motorista do caminhão-tanque sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Ibatiba. A informação também foi passada por agentes da PRF no local do acidente.

Pessoas que passavam pelo local após a batida registraram imagens. O acidente, segundo a PRF, ocorreu no km 168 da rodovia federal, por volta das 8h, e relataram terem visto explosões.

Corpo de Bombeiros atuam no combate ao incêndio Crédito: Bruna Hemerly

O Corpo de Bombeiros informou que os militares foram acionados por volta de 8h30, para irem ao trevo de Iúna. Militares do CBMES que atuaram no incêndio informaram que, após a colisão entre o caminhão e a carreta, um terceiro veículo e uma motocicleta que passavam pela rodovia também se envolveram no acidente.

Ainda conforme informações da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, a carreta que colidiu com o caminhão-tanque estava carregada com itens como fraldas, desodorante, creme dental e shampoo. Ao todo, 11 bombeiros atuaram para conter o incêndio, com equipes de Venda Nova do Imigrante, Iúna e Marechal Floriano.

Procurado, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que o acidente gerou resíduos, tanto da queima dos veículos, quanto da água de rescaldo durante o processo de extinguir o incêndio. Ainda conforme o instituto, o solo no local foi contaminado pelo combustível, tendo sido afetado pelo fogo e água de rescaldo. “O Iema lavrou auto de intimação determinando ao responsável pela ocorrência a promover a remoção e a correta destinação dos resíduos”.

As empresas responsáveis pelos dois veículos foram procuradas pela reportagem, mas não deram retorno até a publicação desta matéria.

Acidente com caminhão-tanque causa incêndio na BR 262 no Sul do ES