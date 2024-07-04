Apagão atinge três cidades do Sul do ES; falta de luz é investigada

Parte dos moradores das cidades de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, ficaram sem luz na noite de quarta-feira (3). O apagão, segundo a concessionária de energia EDP, é investigado pela empresa.
A jornalista Célia Ferreira, que mora em Lagoa Funda, bairro de Marataízes, conta que ficou às escuras no início da noite e a energia voltou após cerca de 40 minutos, mas caindo em alguns momentos. Ela disse que da casa dela foi possível ver outros bairros da cidade na mesma situação.
Um internauta registrou que no Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, também houve interrupções da energia durante a noite. A prefeitura, que administra o local, foi procurada pela reportagem, mas não havia se manifestado sobre o assunto até a publicação desta matéria.
Procurada por A Gazeta, a EDP, por nota, confirmou que na noite de quarta-feira houve uma ocorrência de falta de energia em parte de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. A concessionária disse que imediatamente equipes técnicas foram mobilizadas e o fornecimento de energia foi 100% normalizado. A causa da falta de energia está sendo investigada pela empresa.