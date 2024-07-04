Apagão atinge três cidades do Sul do ES; falta de luz é investigada

Um internauta registrou que no Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, também houve interrupções da energia durante a noite. A prefeitura, que administra o local, foi procurada pela reportagem, mas não havia se manifestado sobre o assunto até a publicação desta matéria.

Procurada por A Gazeta, a EDP, por nota, confirmou que na noite de quarta-feira houve uma ocorrência de falta de energia em parte de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. A concessionária disse que imediatamente equipes técnicas foram mobilizadas e o fornecimento de energia foi 100% normalizado. A causa da falta de energia está sendo investigada pela empresa.