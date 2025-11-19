Advogado é preso após deixar motociclista ferido na BR 101, em Linhares

Um advogado de 52 anos foi preso após um acidente envolvendo a caminhonete que ele dirigia e uma moto, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar (PM), Oswaldo Ambrózio Júnior estava em uma Toyota Hilux, seguindo na rodovia, quando atingiu a traseira do outro veículo que estava no mesmo sentido, à sua frente. Devido ao impacto, o motociclista derrapou na pista. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento da colisão (veja acima).

A PM informou que o motociclista ficou ferido e foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado. De acordo com a corporação, Oswaldo se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi multado e conduzido à Delegacia Regional de Linhares.