Adolescente agride pais após briga por uso excessivo de celular em Muqui

Uma adolescente de 14 anos foi detida e levada para uma delegacia na última terça-feira (25), em Muqui , no Sul do Espírito Santo, após agredir os pais. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motivo da agressão seria uma reclamação que o casal fez porque a filha estaria usando celular de forma excessiva. Ninguém está sendo identificado por envolver menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Conforme a ocorrência, a mãe contou que houve uma discussão entre o casal e a filha. Revoltada, a menina acabou agredindo os pais. Para conter a adolescente, a mulher acabou também agredindo a garota.

Os pais reclamaram com afilha do uso excessivo de celular em horário impropriado, e a adolescente insistiu que sairia de casa, indo para a residência de uma tia sem autorização. O Conselho Tutelar foi acionado e todos foram encaminhados para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, cidade vizinha.